Mercato - PSG : Nouvelle annonce retentissante dans le dossier Upamecano !

Publié le 21 décembre 2020 à 22h15 par La rédaction

Alors que le PSG recherche toujours un remplaçant à Thiago Silva, Leonardo ciblerait notamment Dayot Upamecano. Le club de la capitale aurait toutes ses chances puisque le RB Leipzig n'aurait toujours pas reçu d'offre.

Meilleure défense de la dernière Ligue des Champions, le PSG se cherche pourtant une nouvelle arrière-garde. En effet, le départ libre de Thiago Silva à Chelsea après le Final 8 n'a pas été remplacé. Leonardo s'est ainsi penché sur plusieurs pistes et étudie de près la situation de Dayot Upamecano comme Le 10 Sport vous l'avait révélé en exclusivité. L'international français est sous contrat au RB Leipzig jusqu'en 2023 et intéresserait de grands clubs européens comme le Bayern Munich, Arsenal, Manchester United ou Liverpool. Le joueur de 22 ans donnerait d'ailleurs sa préférence à une aventure en Premier League.

« Tout est ouvert »