Mercato - OM : L'énorme annonce de Villas-Boas sur l'avenir de Cuisance !

Publié le 21 décembre 2020 à 21h45 par La rédaction

En difficulté depuis son arrivée à l'OM cet été, Mickaël Cuisance peut toujours compter sur le soutien d'André Villas-Boas, qui entend lui donner du temps de jeu, et souhaiterait le conserver la saison prochaine...

Tout proche de rejoindre Leeds United avant de rencontrer un problème à la visite médicale, Mickaël Cuisance s'est finalement engagé en faveur de l'Olympique de Marseille cet été sous la forme d'une prêt avec option d'achat en provenance du Bayern Munich. Après une saison difficile en Bavière où il n'a pu bénéficier que d'un faible temps de jeu, le milieu international français U20 a tenté de rebondir sous les ordres d'André Villas-Boas, mais se retrouve de nouveau en difficulté, avec des prestations en dessous des attentes placées en lui. Pas de quoi inquiéter André Villas-Boas, qui a récemment affiché son soutien envers son joueur : « Le problème, c'est la fatigue mentale. On a un dernier match avant la trêve où je pense que l'on peut démontrer que l'on vaut mieux que ça. C'est dur pour Cuisance car ce n'est pas un vrai numéro 10. Il attend un but ou une passe pour exploser. On va lui laisser du temps pour revenir, on croit beaucoup en lui » .

« On veut qu'il reste ici pour le futur »