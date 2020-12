Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette piste estivale de Leonardo est réactivée pour janvier !

Publié le 21 décembre 2020 à 20h15 par Th.B.

Le PSG garderait toujours un oeil sur l’évolution de la situation sportive de Dele Alli. Un départ de Tottenham serait bel et bien d’actualité pour le mercato hivernal.

Avant que Rafinha Alcantara ne dépose ses valises au PSG à la toute fin du mercato estival, Leonardo aurait scruté le marché dans l’optique de dénicher un milieu de terrain à vocation offensive. C’est la raison pour laquelle il y a eu autant de bruit autour du dossier Dele Alli. Déjà indésirable aux yeux de José Mourinho à l’époque, l’international anglais de 24 ans semble toujours l’être à l’approche du mercato hivernal. Selon plusieurs sources étrangères, le milieu offensif des Spurs serait toujours sur le départ et un challenge en dehors des frontières anglaises intéresserait le principal intéressé selon Eurosport UK. Et la tendance est confirmée par Fabrizio Romano.

Le PSG intéressé par Dele Alli, mais il n’est pas seul