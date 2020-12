Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tous les feux sont au vert pour cette piste estivale !

Publié le 19 décembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Option prise en considération par Leonardo lors du mercato estival, Dele Alli chercherait à dénicher un nouveau challenge excitant en dehors des terres anglaises. Une occasion en or pour le PSG.

Avant que Rafinha Alcantara ne débarque à la fin du mercato estival, le PSG avait ouvert plusieurs dossiers pour recruter un milieu de terrain à vocation offensive. Le nom de Dele Alli, qui n’entre plus dans les plans de José Mourinho cette saison, a été lié au PSG. Directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo apprécierait le profil de l’international anglais de 24 ans. Et en marge du mercato hivernal, une potentielle arrivée de Dele Alli serait toujours une possibilité du côté du PSG via un prêt de 6 ou de 18 mois. Eurosport UK laisse entendre ces dernières heures que le PSG aurait toujours ses chances de recruter Alli.

Dele Alli en attente d’une offre à l’étranger