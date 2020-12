Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid pourrait frapper fort pour Alaba... à cause du PSG !

Publié le 18 décembre 2020 à 1h45 par La rédaction

Le défenseur du Bayern Munich, David Alaba, continue de faire parler de lui en Europe. Si le PSG est clairement candidat, le Real Madrid pourrait rapidement passer à l’action, ou pas…

Leonardo a ciblé de nombreux joueurs pour venir renforcer le PSG en janvier. Outre les dossiers Christian Eriksen, Paulo Dybala ou Dele Alli, la piste menant au défenseur du Bayern, David Alaba, est toujours chaude. Pour s’offrir l’international autrichien, le PSG devrait notamment batailler avec Chelsea et le Real Madrid. Seulement, en raison des exigences salariales très élevées du joueur et de la situation économique précaire de nombreux clubs, le Real Madrid pourrait se décider plus rapidement que prévu.

David Alaba bientôt fixé sur la volonté du Real de le recruter ?