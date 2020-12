Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Des contacts entre le PSG et Messi ? La réponse !

Publié le 18 décembre 2020 à 1h00 par D.M.

Annoncé sur les tablettes du PSG ou encore de Manchester City, Lionel Messi se questionnerait toujours sur son avenir au FC Barcelone.

Le feuilleton Lionel Messi a occupé une place centrale dans l’actualité lors du dernier mercato estival. Arrivé durant son enfance au FC Barcelone, l’attaquant argentin a fait part à ses dirigeants de sa volonté de résilier son contrat et de quitter la Catalogne. Mais les dirigeants se sont montrés inflexibles et auraient exigé le paiement de sa clause libératoire fixée à 700M€. Ne voulant pas entrer en conflit avec ses responsables, Lionel Messi est finalement resté au FC Barcelone, mais son avenir demeure incertain. La Pulga voit son contrat expirer à la fin de la saison et à en croire la presse espagnole, la tendance serait plutôt à un départ.

Lionel Messi n'aurait discuté avec aucune équipe