Mercato - PSG : Une concurrence féroce pour cette piste glissée à Leonardo par Di Maria !

Publié le 23 décembre 2020 à 7h15 par A.C.

Plus vraiment le bienvenu à l’Atalanta, Alejandro Gomez intéresse de plus en plus de clubs... dont le PSG !

Il y a encore quelques mois, personne n’y aurait cru. Pourtant, Alejandro Gomez est persona non grata à l’Atalanta. Capitaine et véritable icône de la Dea , l’Argentin aurait eu une violente altercation avec Gian Piero Gasperini et désormais, son avenir devrait s’écrire loin de Bergame. Cela ne serait pas passé inaperçu au Paris Saint-Germain ! La Gazzetta dello Sport a en effet annoncé qu’Angel Di Maria, coéquipier de Gomez en sélection, aurait demandé à Leonardo de faire un effort, afin de le recruter au PSG.

Gomez a l’embarras du choix