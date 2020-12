Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria peut souffler pour Thauvin...

Publié le 22 décembre 2020 à 23h45 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin a la cote à l’étranger... surtout en Serie A.

Après l’échec en Angleterre, la prochaine étape étrangère de Florian Thauvin pourrait être l’Italie. L’ailier est en effet en fin de contrat avec l’Olympique de Marseille et, si Pablo Longoria a déclaré vouloir le garder, une prolongation ne semble pas en route à l’heure actuelle. Le Milan AC surveille la situation de Thauvin d’un œil attentif. Selon nos informations, le club milanais apprécié le profil du champion du monde français, qui a d’ailleurs été l'objet de mots élogieux de la part du directeur technique Paolo Maldini. Certains médias italien ont même évoqué une possible tentative rossonera dès le mois de janvier...

Le Milan AC fait patienter Thauvin