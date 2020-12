Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La position du Barça est très claire sur Messi...

Publié le 22 décembre 2020 à 22h00 par La rédaction

Toni Freixa, l’un des candidats à la présidence du Barça, s’est exprimé au sujet de Lionel Messi. Décryptage.

Toni Freixa, l’un des candidats à la présidence du FC Barcelone, s’est exprimé sur le cas Lionel Messi : « Pourquoi je ne veux pas parler de Lionel Messi dans ma campagne ? Parce que ça ne lui fait aucun bien. C'est quelqu'un à qui personne ne peut rien promettre. La seule chose qui pourrait être dite ouvertement est : 'je ne veux pas de Messi et je le laisserai partir'. Et comme ce n'est pas mon cas, je ne le dirai pas. Tout le reste, c'est du vent. Il vaut mieux le laisser tranquille. Quand nous arriverons au club, nous devrons le gérer de la meilleure façon possible, et toujours mettre le club en priorité, même devant le meilleur joueur de l'histoire qui est Messi. J'espère qu'il pourra continuer avec nous. Si je préfère éviter le sujet ? C'est juste que l'avenir de (Lionel) Messi n'est pas entre nos mains. La décision lui appartient. Les propos de Carles Tusquets sur le fait qu'il aurait mieux valu vendre Lionel Messi en juillet ? Tout le monde connait la situation de (Lionel) Messi. On sait tous qu'il est en fin de contrat. Parler maintenant ne nous apportera pas la lumière ». Que faut-il en déduire ?

Messi doit choisir entre deux options

Entre les lignes, Toni Freixa tient une ligne claire au sujet de Messi : la balle est dans le camp de l’Argentin car le FC Barcelone est loin de pouvoir s’aligner sur son contrat actuel. En clair, soit Messi accepte de baisser son salaire dans une proportion importante, soit le Barça le laissera partir libre. Le choix lui appartient désormais. De façon assez unanime, qu’ils l’expriment d’une manière ou d’une autre, tous les candidats à la présidence du FC Barcelone disent la même chose au sujet de l’avenir de Lionel Messi. On peut donc légitimement affirmer qu’il s’agit de la position officielle du club catalan.