Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Retournement de situation pour l'avenir de Mohamed Salah ?

Publié le 22 décembre 2020 à 21h00 par La rédaction

Alors que Mohamed Salah serait ouvert à un départ vers le FC Barcelone ou le Real Madrid, Liverpool et Jürgen Klopp ne souhaiteraient pas se séparer de l'international égyptien.

Après une première expérience décevante en Angleterre, Mohamed Salah s'est relancé en Serie A. Le joueur de Chelsea a été prêté à la Fiorentina puis à l'AS Roma, où il s'est pleinement révélé. Un an après son achat définitif, le club de la Louve a vendu l'international égyptien à Liverpool contre 42M€. Le début d'une grande aventure avec deux finales de Ligue des Champions, dont un titre, et une Premier League que Liverpool attendait depuis trente ans. Sous contrat jusqu'en 2023, l'ailier de 28 ans aurait désormais l'envie de découvrir un nouveau championnat : la Liga. Mohamed Salah a envoyé un signe au FC Barcelone et au Real Madrid, alors qu'il serait malheureux et que les Reds penseraient à le vendre d'après un ancien coéquipier de sélection.

Liverpool veut garder Mohamed Salah