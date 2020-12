Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle annonce de taille sur la piste Mohamed Salah !

Publié le 22 décembre 2020 à 15h00 par La rédaction

Sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2023, Mohamed Salah pourrait quitter les Reds avant l'expiration de son bail. L'international égyptien a d'ailleurs fait un énorme appel du pied au Real Madrid et au FC Barcelone, mais l'intérêt ne serait pas réciproque.

La Ligue des Champions il y a deux ans, la Premier League la saison dernière et un transfert l'été prochain ? La carrière de Mohamed Salah semble s’accélérer ces dernières années après avoir pris un tournant lors de son arrivée à Liverpool. L'international égyptien est un élément clé de Jürgen Klopp et porte encore ses coéquipiers, en atteste ses 13 buts en 13 matches en championnat. Après avoir remporté deux titres majeurs avec les Reds , Mohamed Salah pourrait partir vers de nouveaux horizons. Un potentiel départ a même gagné du crédit après la dernière sortie de l'ailier de 28 ans : « Je pense que Madrid et Barcelone sont des clubs de haut niveau... On ne sait jamais ce qui va se passer à l'avenir » . D'autant que Liverpool, aussi, envisagerait de mettre un terme à leur aventure commune.

« Bien que Salah soit un très bon joueur, c'est presque impossible pour le Real Madrid »