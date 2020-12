Foot - Mercato - PSG

Mercato : Real Madrid, Juventus, PSG... Raiola a déjà tout prévu pour Pogba !

Publié le 22 décembre 2020 à 14h30 par A.C.

Mino Raiola, agent de Paul Pogba, semble avoir les idées claires concernant l’avenir du milieu de Manchester United.

Il sera l’un des gros dossiers du mercato Sous contrat jusqu’en 2022, Paul Pogba devrait quitter Manchester United. C’est en tout cas le souhait de son agent, qui a clairement expliqué que le champion du monde français n’a plus sa place, au sein du club mancunien. « C’est terminé pour Paul Pogba à Manchester United. Il est malheureux, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui » a annoncé Raiola, dans une longue interview accordée à Tuttosport début décembre. « Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air et la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato ». Il n’en fallait pas plus pour alerter les plus grands clubs européens ! Le Paris Saint-Germain est régulièrement cité parmi les courtisans de Pogba par la presse italienne et britannique, mais il y a deux clubs qui font figure de grand favori. Il s’agit du Real Madrid, ou Zinedine Zidane a déjà essayé de recruter Pogba par le passé, ainsi que son ancien club de la Juventus.

La Juventus pourrait décrocher un prêt de Pogba

En Italie, on semble persuadés que toutes les routes mènent à Turin, pour Paul Pogba. Une multitude d’option ont en effet été évoquées, depuis la sortie fracassante de Mino Raiola. ESPN a parlé d’un possible échange entre Pogba et Paulo Dybala, en difficulté à la Juventus et déjà proche de Manchester United en 2019. D'après les informations de Calciomercato.com , Pogba n’aurait d’yeux que pour La Vieille Dame et un prêt pourrait même être conclu dès le mois de janvier !

