Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi décidé à rester au Barça ? Analyse

Publié le 22 décembre 2020 à 13h00 par La rédaction

Certains extraits de l’interview accordée par Messi à La Sexta et programmée pour la fin de la semaine a filtré. Décryptage.

Alors que dimanche prochain, La Sexta diffusera une interview de Lionel Messi, l’émission El Món de RAC1 s'est procuré un extrait de cet entretien : « Je vais bien aujourd'hui. J'ai passé un très mauvais moment pendant l'été. Ce qui s'est passé avant l'été, le burofax... Je l'ai fait traîner au début de la saison. Mais je vais bien maintenant, et je suis prêt à me battre, à me battre pour tout ce qui nous attend. Et enthousiaste malgré le fait que la situation actuelle du club est difficile ».

Conclusion hâtive…

Certains observateurs en ont tiré la conclusion qu’en affirmant son implication pour la suite de la saison, Messi laissait entendre qu’il était décidé à prolonger avec le FC Barcelone. Que faut-il en penser ? A l’analyse, une telle conclusion paraît bien aventureuse. Le fait que Messi soit décidé à briller et se battre avec le Barça dans la deuxième moitié de saison peut tout autant vouloir dire qu’il cherche à se valoriser auprès des seuls clubs susceptibles de lui proposer un bail XXL, à savoir le PSG et Manchester City. A fortiori s’il est avéré que le club catalan n’est pas en mesure de lui offrir un niveau de salaire suffisant à ses yeux…