Mercato - OM : Départs, arrivées… Le vérités d’Eyraud sur le mercato hivernal !

Publié le 22 décembre 2020 à 12h30 par T.M.

A quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal, Jacques-Henri Eyraud a fait le point sur ce qui pourrait se passer du côté de l’OM, à la fois en ce qui concerne les départs, mais aussi pour ce qui est de possibles renforts pour André Villas-Boas.

A partir du 2 janvier et jusqu’au 1er février, les clubs de l’Hexagone auront la possibilité d’apporter des retouches à leur effectif durant le mercato hivernal. Cette occasion sera-t-elle saisie du côté de l’OM ? Ce mois de janvier pourrait bien être animé sur la Canebière. En effet, malgré 5 recrues cet été, les Phocéens ont encore des manques. André Villas-Boas n’a notamment pas réussi à pallier le départ de Bouna Sarr et attend toujours un véritable attaquant axial derrière Dario Benedetto. Deux joueurs pourraient donc être attendus à l’OM, tandis que cela devrait également bouger au rayon des départs. En effet, alors que les comptes sont dans le rouge, les Phocéens doivent vendre. A ce sujet, Frank McCourt aurait d’ailleurs mis la pression à Pablo Longoria et à propos d’une future vente, les regards se tournent notamment vers les grosses valeurs marchandes que sont Morgan Sanson, Duje Caleta-Car ou encore Boubacar Kamara.

« On va voir s’il y a la possibilité de trouver des transaction intelligentes »

André Villas-Boas perdra-t-il un ou plusieurs de ses cadres durant ce mercato hivernal ? Ce mardi, la question a été posée à Jacques-Henri Eyraud. De passage au micro de France Bleu Provence , le président de l’OM s’est prononcé sur de possibles départs au sein de l’effectif marseillais, notamment concernant Caleta-Car, Sanson ou Kamara. « Vendre des joueurs ? Pas forcément. On va voir s’il y a la possibilité de trouver des transaction intelligentes. Caleta-Car, Sanson, Kamara seront-ils vendus ? On verra s’il y a des offres. Mais il faut aussi être réaliste par rapport à ce qu’est ce marché avec la crise du coronavirus », a alors lâché Eyraud.

Un recrutement compliqué !