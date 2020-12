Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ bientôt acté pour cet hiver ?

Publié le 22 décembre 2020 à 10h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone pourrait dégraisser cet hiver via des prêts et des transferts, plusieurs joueurs seraient sur la sellette. Carles Alena est l'un d'entre eux, le milieu de 22 ans pourrait partir six mois à Getafe.

A quoi ressemblera le FC Barcelone en février ? Difficile à dire. Ronald Koeman espérerait renforcer son effectif avec des recrues d'expériences comme Georginio Wijnaldum et Memphis Depay, mais aussi avec un défenseur central pour pallier les nombreuses blessures : Eric Garcia tiendrait la corde dans les plans de l'entraîneur néerlandais. Mais les Blaugrana sont en difficulté financière et un dégraissage apparaît inévitable lors du prochain mercato, ainsi un cadre comme Philippe Coutinho pourrait plier bagage. Pour s'épargner quelques salaires, le FC Barcelone pourrait également prêter des jeunes talents comme Junior Firpo, Riqui Puig et Carles Alena puisque Ronald Koeman y pensait déjà l'été dernier.

Getafe se penche sur Carles Alena