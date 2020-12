Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud lâche une réponse fracassante à Boudjellal sur la vente du club !

Publié le 22 décembre 2020 à 9h15 par T.M.

Depuis plusieurs mois désormais, il est question d’une vente de l’OM. Alors que Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal sont intéressés par le club phocéen, Jacques-Henri Eyraud a apporté une grosse réponse dans ce dossier.

En 2016, Frank McCourt a racheté l’OM à Margarita Louis-Dreyfus. Et pour l’Américain, il n’est pas question de se séparer de son bien. Il l’a d’ailleurs bien montré durant l’été en se montrant inflexible face à Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal. Associés, les deux hommes avaient un projet colossal pour l’OM, mais cela n’a pas suffi pour convaincre McCourt. Et bien que Boudjellal ait dernièrement relancé ce feuilleton, rien ne semble avoir changé. Ce mardi, en réponse aux attaques de l’ancien patron du RCT, Jacques-Henri Eyraud a d’ailleurs été très clair.

« Dans la supercherie et l’imposture »