Mercato - Barcelone : Grande nouvelle pour l'avenir de Lionel Messi ?

Publié le 22 décembre 2020 à 8h30 par A.C.

Joan Laporta, précandidat à la présidence du FC Barcelone et annoncé comme l’un des favoris, s’est une nouvelle fois exprimé au sujet de l’avenir de Lionel Messi et indique qu'il dispose d'un avantage sur ses concurrents pour le faire prolonger.

La fin de contrat de Lionel Messi ne pouvait pas mieux tomber. La star du FC Barcelone, qui a tout fait pour partir cet été, se retrouve à seulement quelques mois du terme de son contrat... alors que les élections pour la présidence du club arrivent à grands pas. Son avenir est donc logiquement devenu le sujet central des débats. Ancien président de 2003 à 2010, Joan Laporta connait bien Messi et ces derniers jours il a plusieurs fois abordé l’avenir du joueur, assurant vouloir tout faire pour le garder au Barça.

« Si je deviens président, je pense qu’il y a la possibilité que Messi continue au Barça »