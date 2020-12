Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Messi repart de plus belle !

Publié le 22 décembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Le FC Barcelone, par le biais de Joan Laporta, a fait savoir que la prolongation de Lionel Messi était une priorité. Et le candidat à la présidence du Barça pourrait bien arriver à ses fins bien que la situation ne soit pas idyllique pour le club culé dans ce dossier.

Lionel Messi et le FC Barcelone, ce serait de l’histoire ancienne. C’est du moins l’information que Guillem Balague a divulgué la semaine dernière lors de son Ask Guillem . Le journaliste de SPORT a néanmoins confié que le Barça conserverait une chance de pouvoir compter sur son capitaine outre la période de son contrat qui expirera en juin prochain : un discours assez convaincant aux yeux de Messi énoncé par le prochain président qui sera élu le 24 janvier prochain. Et c’est bien ce que compte faire Joan Laporta, candidat à la présidence, et annoncé comme le grand favori.

« Je ne vois pas Messi dans un maillot qui n'est pas celui du Barça »