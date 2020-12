Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un deuxième échec en quelques mois pour Longoria ?

Publié le 22 décembre 2020 à 5h00 par T.M.

Ayant manqué le coche avec Joakim Maehle cet été, l’OM devrait à nouveau se rater avec le Danois. Explications.

Dans les dernières heures du mercato estival, l’OM a vu partir Bouna Sarr au Bayern Munich. Un transfert surprise que Pablo Longoria a tenté de pallier au pied levé. Pour cela, le « Head of Football » phocéen s’est tourné du côté de la Belgique et Genk. L’heureux élu se nommait Joakim Maehle et tout semblait bouclé pour le transfert du Danois. Mais au dernier moment, le club belge a demandé plus et a fait capoter l’opération. De quoi susciter la colère de Maehle et de l’OM, qui n’aurait toutefois pas oublié le latéral droit. Alors qu’un retour de flamme se précisait pour le mercato hivernal, un échec serait encore à prévoir.

L’Atalanta plutôt que l’OM ?

Toujours à la recherche d’un arrière droit pour remplacer Bouna Sarr, l’OM envisageait donc de revenir à la charge pour Joakim Maehle. Dernièrement, la presse belge évoquait même une offre à hauteur de 10M€… au même titre que l’Atalanta. Les Phocéens ne sont donc pas seuls pour le Danois de Genk et ce sont bien les Italiens qui devraient rafler la mise. En effet, aujourd’hui, la presse transalpine est unanime, Maehle rejoindra Bergame et l’Atalanta. Un coup dur pour l’OM qui devra donc regarder ailleurs pour trouver un arrière droit.