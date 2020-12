Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande annonce d’Eyraud sur l'arrivée d'un attaquant !

Publié le 22 décembre 2020 à 8h15 par T.M.

A l’OM, André Villas-Boas attend toujours un nouvel attaquant pour avoir une autre solution que Dario Benedetto. Un dossier à propos duquel Jacques-Henri Eyraud a fait une grande annonce ce mardi.

André Villas-Boas l’a récemment reconnu, il s’est trompé avec le recrutement de Luis Henrique. A la recherche d’un attaquant, l’OM a fait venir le Brésilien, or ce dernier est davantage un ailier. « J'ai juste été déçu par l'absence de recrutement d'un attaquant de référence », a d’ailleurs lâché le Portugais ce lundi en conférence de presse. Derrière Dario Benedetto, Villas-Boas n’a donc pas d’autres solutions et ce problème pourrait être résolu cet hiver à l’occasion du mercato hivernal. L’attaquant tant attendu débarquera-t-il à l’OM dans les prochaines semaines ?

« Ce n’est pas une question de moyens »