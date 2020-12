Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La succession de Sarr est loin d’être bouclée…

Publié le 22 décembre 2020 à 7h45 par Th.B.

Alors que Bryan Reynolds serait prêt à débarquer en Europe, le latéral droit du FC Dallas pourrait snober l’OM au vu des multiples intérêts dont il fait l’objet ces derniers temps.

Cet hiver, en plus d’un attaquant, l’OM serait bel et bien sur le marché afin de témoigner de l’arrivée d’un nouveau latéral droit dans le cadre de la succession de Bouna Sarr. Les pistes se multiplient dans ce secteur de jeu, preuve du fait que Pablo Longoria travaillerait réellement sur ce dossier. Et alors que les noms de Fabien Centonze, Kenny Lala et Joakim Mæhle reviennent avec insistance dans la presse, celui de Bryan Reynolds fait aussi couler beaucoup d’encre ces derniers jours. Première bonne nouvelle pour l’OM, le latéral droit du FC Dallas de 19 ans voudrait connaître le football européen au plus vite selon Fabrizio Romano. Néanmoins, ce dossier se complique énormément.

Reynolds est très courtisé