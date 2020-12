Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce qui pourrait bousculer les plans d'Al-Khelaïfi avec Messi !

Publié le 22 décembre 2020 à 7h15 par D.M.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Agusti Benedito a présenté son projet ce lundi et a exprimé sa position sur le dossier Lionel Messi.

L’avenir de Lionel Messi sera, à coup sûr, l’un des sujets brulants des prochaines élections présidentielles, prévues le 24 janvier prochain. L’Argentin voit son bail prendre fin à l'issue de la saison et n’a toujours pas signé de nouveau contrat avec le FC Barcelone. Proche d’un départ lors du dernier mercato estival, Lionel Messi sera libre de négocier avec l’équipe de son choix à partir du mois de janvier et plusieurs équipes seraient prêtes à l’accueillir à l’instar du PSG et de Manchester City.

« Si Leo reconsidère sa position, nous ferons de notre mieux pour le maintenir »