Mercato - Barcelone : La première recrue de l’été du Barça est connue !

Publié le 22 décembre 2020 à 5h15 par T.M.

Alors que le FC Barcelone va tenter de se renforcer cet hiver, une première recrue pour l’été prochain pourrait déjà être connue.

Le FC Barcelone étant en grande difficulté financière, Ronald Koeman n’a pas pu attirer les renforts qu’il voulait durant le dernier mercato estival. Attendus en Catalogne, Memphis Depay et Eric Garcia sont finalement restés à l’OL et à Manchester City. Un coup dur pour l’entraîneur néerlandais, qui ne perdrait toutefois pas espoir. En effet, alors que le Barça est actuellement en difficulté, la solution pourrait venir du mercato hivernal avec du sang neuf. Pour cela, Depay et Garcia seraient toujours ciblés, mais pour l’Espagnol, cela serait perdu d’avance… du mois pour ce mois de janvier.

Rendez-vous l’été prochain !