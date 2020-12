Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Plus aucun doute pour l’avenir de Sergio Ramos ?

Publié le 22 décembre 2020 à 7h00 par B.C.

Alors que Sergio Ramos tarde à trouver un accord avec le Real Madrid pour sa prolongation, l’international espagnol devrait bel et bien rester chez les Merengue à l'issue de la saison.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Sergio Ramos sera libre de négocier avec le club de son choix à partir du 1er janvier en vue du prochain exercice. Malgré cette menace, Florentino Pérez tarde à répondre aux exigences de son défenseur. Le président du Real Madrid est en effet réticent à l’idée d’offrir une prolongation de plusieurs saisons à un joueur dépassant les 30 ans, n’ayant fait exception que pour Cristiano Ronaldo ces dernières années. Ainsi, plusieurs clubs resteraient à l’affût afin de mettre la main gratuitement sur le capitaine du Real Madrid, mais cela semble peine perdue pour les intéressés.

Sergio Ramos devrait bien rester