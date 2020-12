Foot - Mercato

Mercato : Laurent Blanc a toujours à un grand objectif pour son avenir !

Publié le 22 décembre 2020 à 4h00 par A.M.

Bien qu'il vienne de s'engager avec le club qatari d'Al-Rayyan, Laurent Blanc a bien pour objectif de retrouver un banc en Europe à moyen terme.

Quatre ans et demi après son licenciement du PSG, Laurent Blanc a enfin retrouvé un club et rebondit à Al-Rayyan au Qatar. Un choix inattendu qu'il a récemment justifié : « L'aventure sportive est intéressante, les conditions sont intéressantes. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir si moi et mon staff on peut remettre Al-Rayyan à la place qu'il doit occuper. J'ai une bonne idée de ce championnat depuis que j'ai travaillé à Paris, les liens entre Paris et Doha sont nombreux, comme vous le savez, le championnat qatarien ne m'est pas étranger . » Et cela ne change rien à ses plans sur le long terme.

Blanc veut revenir en Europe

En effet, comme révélé par le10sport.com, Laurent Blanc n'a aucune intention de s'éterniser au Qatar et n'ambitionne pas d'en devenir le sélectionneur. Son objectif est toujours de revenir sur le banc d'un bon club européen après avoir laissé filer sa chance à de nombreuses reprises ces dernières années comme avec Chelsea ou encore l'OL. Par conséquent, son passage à Al-Rayyan pourrait lui servir de tremplin avant de faire son grand retour en Europe.