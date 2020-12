Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi aurait enfin tranché pour son avenir !

Publié le 22 décembre 2020 à 3h30 par A.M.

Alors qu'il n'a toujours pas prolongé son contrat qui prend fin en juin prochain, Lionel Messi afficherait toutefois le souhait de rester au Barça à en croire Jordi Farré.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi fait beaucoup parler pour son avenir. Mais La Pulga a tenu à se montrer rassurante. « Je vais bien aujourd'hui. J'ai passé un très mauvais moment pendant l'été. Ce qui s'est passé avant l'été, le burofax... Je l'ai fait traîner au début de la saison. Mais je vais bien maintenant, et je suis prêt à me battre, à me battre pour tout ce qui nous attend. Et enthousiaste malgré le fait que la situation actuelle du club est difficile », confie Messi dans l’extrait d’une interview qui sera diffusée dimanche sur La Sexta . Candidat à la présidence du Barça, Jordi Farré est encore plus catégorique.

Jordi Farré assure que Messi veut rester