Mercato - PSG : Nouvelle annonce retentissante sur l’avenir de Neymar !

Publié le 22 décembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que certains candidats à la présidence du FC Barcelone font du retour de Neymar un argument de campagne, Toni Freixa annonce quant à lui qu’il sera impossible de faire revenir la star du PSG.

Depuis plusieurs semaines, la presse espagnole ne cesse une nouvelle fois de s’affoler sur un éventuel retour de Neymar au FC Barcelone l’été prochain. Sa prolongation de contrat avec le PSG s’éternisant, certains candidats qui lorgnent sur la présidence du Barça ont annoncé qu’ils feraient tout leur possible pour faire revenir Neymar s’ils étaient élus. Mais Toni Freixa, qui fait partie de ces candidats, indique clairement dans un entretien accordé à AS qu’il ne tentera pas le coup avec le numéro 10 brésilien du PSG.

« Pas une opération qui doit être envisagée »