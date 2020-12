Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar reçoit une réponse claire sur un retour au Barça !

Publié le 21 décembre 2020 à 8h45 par A.D.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Toni Freixa n'est pas du tout favorable à un retour de Neymar en provenance du PSG et il l'a bien fait savoir.

Depuis le transfert de Neymar au PSG, le FC Barcelone aurait tenté à plusieurs reprises de le rapatrier. Alors que le contrat de la star brésilienne s'achèvera le 30 juin 2022, le club catalan pourrait avoir une chance de parvenir à ses fins si le PSG ne le prolonge pas au plus vite. Dans un tel scénario, Neymar pourrait être vendu à moindre cout lors du prochain mercato estival ou s'en aller gratuitement à l'issue de son bail, bien que ce dernier cas de figure parait très peu probable. Malgré cette possible aubaine, le retour de Neymar au FC Barcelone ne fait pas du tout l'unanimité. Lors d'un entretien accordé à AS , Toni Freixa, candidat à la présidence de l'écurie blaugrana, a confié qu'il ne comptait en aucun cas rapatrier Neymar s'il remportait les élections du 24 janvier.

«Neymar ? Ce n'est pas une opération qui doit être envisagée»