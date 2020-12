Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle en vue pour le mercato hivernal !

Publié le 22 décembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Même si Thomas Tuchel espère certainement pouvoir boucler quelques renforts afin de pouvoir étoffer son effectif, l’entraîneur du PSG a fait une annonce plutôt pessimiste à ce sujet.

Après avoir bouclé un certain nombre de renforts lors du dernier mercato estival (Alessandro Florenzi, Alexandre Letellier, Danilo Pereira, Moise Kean, Rafinha), le PSG va-t-il poursuivre sur sa lancée cet hiver et attirer plusieurs joueurs sous la forme de prêts ? Rien ne semble encore exclu à ce sujet, mais en conférence de presse dimanche soir après le match nul concédé sur la pelouse du LOSC (0-0), Thomas Tuchel a laissé entendre que le mercato hivernal devrait être assez calme au PSG.

« Ce n’est pas le moment de demander des choses »