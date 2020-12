Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Laurent Blanc prochain sélectionneur du Qatar ? La réponse !

Publié le 21 décembre 2020 à 11h00 par Alexis Bernard

Après avoir signé avec Al-Rayyan, Laurent Blanc est annoncé comme possible sélectionneur du Qatar. Le 10 Sport vous en dit plus.

Après avoir reçu des sollicitations de Toronto et du FC Nantes, Laurent Blanc a finalement opté pour le club qatari d’Al-Rayyan. « L'aventure sportive est intéressante, les conditions sont intéressantes. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir si moi et mon staff on peut remettre Al-Rayyan à la place qu'il doit occuper », a expliqué Laurent Blanc au moment d’officialiser sa venue. Al-Rayyan est clairement un choix de sa part, il aurait pu relever un autre défi, notamment en Europe. L’opportunité financière l’a visiblement convaincu, avec un salaire supérieur à 1,5 million d’euros net par saison.

Blanc veut revenir en Europe