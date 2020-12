Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane glisse un indice de taille sur l’avenir de Ramos !

Publié le 19 décembre 2020 à 16h00 par Th.B.

Bien que le clan Sergio Ramos et les dirigeants merengue seraient confrontés à quelques points de désaccords, Zinedine Zidane reste persuadé que le capitaine du Real Madrid poursuivra sa riche carrière à la Casa Blanca.

Et si Sergio Ramos quittait le Real Madrid à la fin de la saison ? C’est une hypothèse à sérieusement prendre en considération compte tenu de la situation contractuelle non résolue du capitaine du Real Madrid. À 34 ans, Ramos pourrait ne pas pouvoir prolonger son engagement courant jusqu’en juin prochain avec la Casa Blanca . Marca a récemment révélé des points de discorde entre le joueur et ses dirigeants concernant quelques sujets cruciaux des négociations comme la durée du potentiel futur contrat de Sergio Ramos. Cependant, et ce bien que le PSG notamment serait sur les rangs pour gratuitement accueillir le défenseur central du Real Madrid à la fin de la saison, Zinedine Zidane ne perd pas espoir dans ce dossier, estimant qu’il connaîtra un dénouement positif pour le Real Madrid.

« Il est convaincu qu'il va continuer »