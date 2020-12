Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'anecdote de Gianluigi Buffon sur son arrivée au PSG !

Publié le 19 décembre 2020 à 13h45 par La rédaction

Alors qu'il a passé une saison au PSG entre 2018 et 2019, Gianluigi Buffon est revenu sur les conditions de son arrivée dans le club de la capitale.

En quête d'un nouveau gardien pour pallier la fébrilité de Kevin Trapp et épauler Alphonse Areola, Gianluigi Buffon s'est engagé au PSG lors de la saison 2018-2019. Après 17 saisons passées sous les couleurs de la Juventus, le portier international italien s'était engagé pour une saison, lors de laquelle il a remporté la Ligue 1 et le Trophée des Champions, le PSG échouant en finale de Coupe de France face au Stade Rennais. Reparti à la Juventus dès la saison suivante, Gianluigi Buffon est revenu sur les dessous de son arrivée dans la capitale parisienne...

« C'était une blague »