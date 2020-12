Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi inquiété par le fair-play financier ? La réponse !

19 décembre 2020

Certes, le PSG affiche un déficit conséquent en raison de la situation économique actuelle. Néanmoins, le club de la capitale n’aurait pas à craindre de potentielles sanctions de l’UEFA dans le cadre du Fair-play financier pour autant. Explications.

Au même titre que des centaines de domaines, le football a pris un coup derrière la tête en raison du Covid-19 en cette année 2020. En effet, la crise sanitaire liée au coronavirus a contraint les clubs à fermer leurs stades aux supporters et à s’asseoir sur de grosses recettes concernant l’affluence des spectateurs dans leurs enceintes respectives. Ce n’est là que la partie émergée de l’iceberg puisque pour les clubs français, l’épisode Mediapro est aussi à prendre en compte. Le PSG, comme tous les autres membres de l’élite du football français, ne percevra pas les paiements du groupe qui avait racheté les droits télévisés de la Ligue 1 notamment il y a de cela quelques mois. Téléfoot La Chaîne fermera ses portes dans les prochains jours pour des raisons économiques, et le PSG est bien embêté. Le déficit ne cesse d’augmenter et les pertes se multiplient. Cependant, dans toute cette agitation en coulisse, le PSG n’aurait pas à craindre l’UEFA pour le Fair-play financier.

L’UEFA ne mettrait pas de bâtons dans les roues au PSG