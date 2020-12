Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Vieira est réclamé pour remplacer Arteta

Publié le 19 décembre 2020 à 10h40 par La rédaction

En difficulté à Arsenal, Mikel Arteta est en difficulté et pourrait quitter prochainement ses fonctions. Si tel était le cas, William Gallas a déjà son successeur : Patrick Vieira.