Mercato - Barcelone : Fin de carrière pour une pépite du Barça ?

Publié le 19 décembre 2020 à 9h50 par La rédaction

Jeune pépite du FC Barcelone, Moussa Wagué pourrait être contraint de mettre un terme à sa carrière professionnelle suite à une grave blessure contractée lors de son prêt au PAOK Salonique.