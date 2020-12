Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mitroglou aurait refusé une incroyable proposition !

Publié le 19 décembre 2020 à 7h30 par B.C.

Alors qu’il est mis de côté à l’OM, Kostas Mitroglou aurait pu rejoindre l’Arabie saoudite, où un club était disposé à lui offrir un très joli contrat pour le convaincre de quitter Marseille. Mais cela n'aurait pas été suffisant...

Même si l’OM accueillerait volontiers un attaquant aujourd’hui, Kostas Mitroglou n’a aucune chance de reporter un jour le maillot phocéen. Cet été, André Villas-Boas avait en effet envoyé un terrible message à son joueur, lié à l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de la saison : « Je ne compte pas sur lui. On lui cherche une porte de sortie. Il a un contrat donc on ne peut pas le mettre à la porte et je ne compte pas sur lui. Je l'aime bien, il m'a dit que j'étais l'unique Portugais avec qui il n'avait pas une bonne relation. C'est dommage mais c'est franc et direct. On cherche un attaquant et ce ne sera pas lui. Je lui souhaite le meilleur et qu'il trouve un club. » Finalement, Kostas Mitroglou est resté à l’OM, et attend désormais la fin de son contrat pour rebondir ailleurs. Selon le média grec Sport24 , c’est à l’Olympiakos que le joueur de 32 ans pourrait tenter de se relancer. Mitroglou aurait déjà trouvé un accord informel avec le club, et attendrait désormais que l’entraîneur Pedro Martins donne son feu vert pour la finalisation de l’opération.

Mitroglou a refusé une grosse offre d’Arabie saoudite