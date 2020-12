Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un joli coup à jouer en janvier !

Publié le 19 décembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Dans le viseur du PSG, le club parisien semblant en quête de renforts dans l’entrejeu, Christian Eriksen ferait tourner la tête de West Ham qui ne pourrait cependant pas s’offrir ses services.

Partira, ne partira pas… L’avenir de Christian Eriksen s’écrit en pointillés du côté de l’Inter. Seulement arrivé en janvier dernier en provenance de Tottenham, le milieu offensif danois ne s’est jamais imposé sur la durée chez les Nerazzurri et n’est pas satisfait de son temps de jeu comme il l’a déjà fait savoir par le passé. En Lombardie, on préparerait son départ alors que le PSG notamment serait sur les rangs afin d’accueillir le meneur de jeu milanais. Et le PSG aurait une belle carte à abattre.

West Ham hors course pour Eriksen