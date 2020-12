Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le départ d'un buteur de Zidane se précise !

Publié le 22 décembre 2020 à 7h30 par La rédaction

En difficulté au Real Madrid, Luka Jovic serait proche d'un départ lors du mercato hivernal afin de donner un nouvel élan à sa carrière et reprendre confiance. Dans le viseur de plusieurs clubs, l'avenir de l'international serbe semble se dessiner en Lombardie...

En grande difficulté au Real Madrid depuis son arrivée lors de l'été 2019, Luka Jovic pourrait vivre ses derniers mois chez les Merengue . Recruté en provenance de Francfort afin de prendre le rôle de doublure de Karim Benzema en attaque, l'attaquant international serbe n'est jamais parvenu à s'imposer sous les ordres de Zinedine Zidane, et recherche désormais une porte de sortie afin de relancer sa carrière. Dans le viseur de l'AS Roma cet été, Luka Jovic serait désormais suivi par le Hertha Berlin et l'AC Milan en vue du prochain mercato hivernal, et la tendance semble clairement se dessiner pour un départ en Lombardie, où il retrouverait deux vieilles connaissances : Brahim Diaz et Ante Rebic...

« Il sera un joueur de Milan en prêt avec option d'achat »