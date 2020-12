Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Réunion au sommet pour le départ de Luka Jovic ?

Publié le 21 décembre 2020 à 12h00 par La rédaction

Dans l’impasse la plus totale au Real Madrid, Luka Jovic pourrait bien faire ses valises en janvier. Bien décidé à se renforcer en attaque, le Milan AC mettrait les bouchées doubles pour enrôler le Serbe, et une réunion serait prévue ce lundi.

Malgré de nombreuses opportunités données par Zinédine Zidane, Luka Jovic n’a toujours pas trouvé sa place au Real Madrid. Débarqué au prix fort à l’été 2019, le Serbe reste une déception pour l’état-major madrilène, qui a bien tenté de le pousser vers la sortie cet hiver. Longtemps sur les tablettes de l’AS Roma, l’ancien buteur de l’Eintracht Francfort a finalement vu un autre buteur Merengue , Borja Mayoral, rejoindre la Louve. Actuellement éloigné des terrains, le buteur de 23 ans serait même dépassé par Mariano Diaz dans les plans de Zinédine Zidane. De quoi inciter Florentino Pérez à le placer sur la liste des départs en janvier.

Une rencontre prévue ce lundi ?