Foot - Mercato - Milan

Mercato : Le Milan AC se rapproche de ce défenseur de Ligue 1 !

Publié le 21 décembre 2020 à 9h40 par La rédaction mis à jour le 21 décembre 2020 à 10h02

En quête d'un défenseur central, le Milan AC aurait jeté son dévolu sur Mohamed Simakan. Les rossoneri auraient déjà trouvé un accord avec le jeune joueur et négocieraient avec Strasbourg pour réduire son prix.