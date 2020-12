Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour ce titi, le PSG se mobilise en coulisse !

Publié le 22 décembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Malgré l’absence d’accord pour la signature du premier contrat professionnel de Kays Ruiz-Atil, le PSG ne perdrait pas espoir et mettrait toutes les chances de son côté pour parvenir à ses fins dans cette opération d’envergure.

À tout juste 18 ans, Kays Ruiz-Atil pourrait suivre les traces de Tanguy Kouassi et d’Adil Aouchiche en quittant le PSG avant de signer son premier contrat professionnel. En effet, le milieu de terrain parisien va voir son bail aspirant arriver à expiration à la fin de la saison, et pour le moment, on ne se rapprocherait pas d’un accord total, voire seulement d’un accord de principe et ce, pour une raison bien précise.

Une signature puis un prêt pour Kays Ruiz-Atil ?