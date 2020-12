Foot - Mercato

Mercato : La prochaine destination de Laurent Blanc déjà connue ?

Publié le 22 décembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Fraichement nommé entraîneur d’Al Rayyan au Qatar, Laurent Blanc envisage déjà à terme de faire son grand retour en Europe.

« L'aventure sportive est intéressante, les conditions sont intéressantes. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir si moi et mon staff on peut remettre Al-Rayyan à la place qu'il doit occuper », a récemment confié Laurent Blanc afin de justifier son choix porté sur le poste d’entraîneur d’Al Rayyan, au Qatar. Une nouvelle destination pour le moins surprenante pour l’ancien entraîneur du PSG, lui qui a multiplié les refus ces quatre dernières années en attendant de retrouver un projet qui lui convenait. Mais Blanc a déjà une petite idée derrière la tête pour l’avenir…

Blanc vise un retour en Europe

En effet, comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité lundi, la grande priorité de Laurent Blanc était de retrouver un banc, ce qui est donc chose faite. Désormais, l’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux et du PSG envisage comme prochaine étape un retour en Europe dans les années à venir. Contrairement aux récentes spéculations, il ne vise donc pas le poste de sélectionneur national du Qatar. Reste à savoir où il pourrait rebondir en Europe après son expérience avec Al Rayyan…