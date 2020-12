Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi s'active pour boucler un dossier brûlant !

Publié le 22 décembre 2020 à 1h15 par D.M.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi voudrait que Kays Ruiz-Atil prolonge son contrat avec le club parisien. Mais pour l’heure, les deux parties ne parviennent pas à trouver un accord total.

Outre les dossiers Kylian Mbappé et Neymar, Leonardo doit régler l’avenir de plusieurs pépites issues du centre de formation. Comme indiqué ce lundi par RMC Sport , le PSG est passé à l'action et a notamment transmis une offre à Daniel Labila (17 ans) pour qu’il signe son premier contrat professionnel avec le club parisien. Le directeur sportif brésilien doit également sceller l’avenir de Kays Ruis-Atil. Passé par le FC Barcelone, le joueur de 18 ans voit son bail arriver à terme à la fin de la saison et n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour le prolonger.

Kays Ruiz-Atil n'a toujours pas prolongé avec le PSG