Mercato - PSG : Une grosse opération hivernale de Leonardo menacée ?

Publié le 22 décembre 2020 à 0h45 par B.C.

Alors que le PSG surveillerait toujours la situation de Christian Eriksen, Arsenal pourrait également miser sur le Danois pour se renforcer.

A six mois de la fin de son contrat avec Tottenham, Christian Eriksen avait le choix lors du dernier mercato hivernal. Le Danois, courtisé notamment par le PSG ou le Real Madrid, avait finalement privilégié l’Inter Milan, mais tout ne se passe pas comme il l’aurait souhaité. En effet, Christian Eriksen peine à s’imposer sous les ordres d’Antonio Conte, qui verrait d’un bon oeil son départ cet hiver. Le PSG resterait ainsi à l’affût, décidé à parvenir à ses fins cette fois-ci. Cependant, une autre option pourrait se présenter à Eriksen comme l’a expliqué Mario Cenolli, agent et intermédiaire de mercato en Italie.

« Deux options pour Eriksen : Arsenal ou le PSG »