Mercato - Real Madrid : Cette énorme révélation sur le feuilleton Sergio Ramos !

Publié le 21 décembre 2020 à 22h30 par Th.B.

Sergio Ramos serait contraint de prendre son mal en patience concernant sa prolongation de contrat. En effet, le Real Madrid n’aurait pas encore décidé si il fallait lui offrir un nouveau bail ou non…

De passage en conférence de presse samedi, Zinedine Zidane profitait de cette interaction avec les médias afin de faire passer un message clair au sujet de la situation sportive de Sergio Ramos. Le capitaine du Real Madrid sera libre de tout contrat en juin prochain s’il ne parvenait pas à trouver un accord avec ses dirigeants d’ici-là. Pour l’entraîneur de la Casa Blanca , bien que cette affaire prend du temps, elle finira par se concrétiser. « Sergio Ramos ? Je le vois bien parce qu'il est convaincu qu'il va continuer, et c'est le plus important. Je l'ai vu jouer au football pendant de nombreuses années parce que c'est aussi quelqu'un qui prend grand soin de lui-même ». Cependant, aucune réelle avancée ne serait à noter dans ce dossier.

Le Real Madrid n’aurait pas arrêté sa décision !