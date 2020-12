Foot - Mercato

Mercato : Pierre Ménès affiche une énorme déception avec Laurent Blanc !

Publié le 22 décembre 2020 à 0h30 par D.M.

Courtisé par Toronto et Nantes, Laurent Blanc a finalement pris la direction du Qatar où il s’est engagé avec Al-Rayyan. Pierre Ménès est revenu sur le choix du technicien.

Laurent Blanc a enfin retrouvé un banc ! Libre depuis son départ du PSG en 2016, le technicien, courtisé par le FC Nantes et Toronto, s’est finalement engagé avec un club qatari, Al-Rayyan. Lors de sa présentation à la presse, l’entraîneur est revenu sur ce choix. « L'aventure sportive est intéressante, les conditions sont intéressantes. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir si moi et mon staff on peut remettre Al-Rayyan à la place qu'il doit occuper ». Comme indiqué par le 10 Sport en exclusivité, Laurent Blanc n’a pas l’intention de devenir, par la suite, le sélectionneur du Qatar. Le champion du monde 1998 entend bien revenir en Europe, dans un club de grande envergure. Mais pour l'heure, son choix continue de susciter des réactions.

« Je suis déçu de ce choix sportivement »