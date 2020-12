Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça voudrait réaliser un gros coup avec une pépite !

Publié le 22 décembre 2020 à 0h00 par La rédaction

Le FC Barcelone s’intéresserait à Ivan San José, sous contrat avec le Real Valladolid. Le club catalan serait d'ailleurs le mieux placé pour s’offrir la jeune pépite de 16 ans.

Arrivé cet été au FC Barcelone, Ronald Koeman n'a pas hésité à offrir du temps de jeu à de jeunes joueurs et notamment à Pedri. Le jeune milieu offensif formé à Las Palmas (18 ans), qui a rejoint ses nouveaux coéquipiers en juin dernier, ne cesse d’impressionner sous le maillot du Barça. Avec Ansu Fati, Pedri est considéré comme le futur du club blaugrana et pourrait vite s’installer comme un titulaire indiscutable. Un pari gagnant pour le FC Barcelone, qui entend réaliser un coup similaire sur le marché des transferts.

Le Barça sur le point de s'offrir un joueur de 16 ans ?