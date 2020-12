Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La porte est ouverte pour cette nouvelle piste de Longoria !

Publié le 21 décembre 2020 à 23h45 par Th.B.

Dans le viseur de l’OM, toujours en quête d’un latéral droit, Bryan Reynolds se dirait prêt en coulisse à faire le grand pas et de passer de la Major League Soccer au football européen.

Ce n’est plus vraiment un secret désormais. À la suite du départ de Bouna Sarr pour le Bayern Munich, l’OM a tenté dans les derniers instants du mercato de remédier à ce vide laissé par le Français dans l’effectif phocéen en recrutant un nouveau latéral droit. Les noms de Kenny Lala, de Fabien Centonze et de Joakim Mæhle ont été liés à l’OM début octobre et le sont toujours à l’approche du mercato hivernal qui ouvrira ses portes le 2 janvier prochain. À l’instar de celui de Bryan Reynolds.

Reynolds est prêt pour l’Europe