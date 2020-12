Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait enfin fixé pour David Alaba !

Publié le 22 décembre 2020 à 8h45 par La rédaction mis à jour le 22 décembre 2020 à 9h15

Alors que le Bayern Munich semble s'être fait une raison pour David Alaba, le PSG pourrait avoir une véritable chance de signer l'international autrichien. Mais le Real Madrid serait toujours dans la course avec un avantage de taille : le joueur ne voudrait que la Liga.

C'est comme s'il y avait toujours joué et pourtant. Après avoir terminé sa formation au Bayern Munich, David Alaba a réalisé ses débuts professionnels avec l'équipe bavaroise en 2010. Depuis, l'international allemand a passé dix ans avec les Rekordmeister , pour une seule escapade lors de son prêt de six mois à Hoffenheim. Mais l'été prochain, le joueur de 28 ans pourrait définitivement changer d'air. Sous contrat jusqu'en juin 2021, David Alaba ne devrait pas être prolongé. « Le Bayern a fait tout son possible pour prolonger le contrat de David Alaba. Nous lui avons présenté une offre très équitable, malgré la crise. Les derniers pourparlers ont eu lieu en octobre avec une date limite, mais l'offre n'a pas été acceptée et nous l'avons retirée. Je ne sais pas si d'autres pourparlers auront lieu » , a expliqué Karl-Heinz Rummenigge, le président du conseil d'administration du Bayern Munich.

Alaba aurait une préférence pour l'Espagne