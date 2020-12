Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quelle doit être la grande priorité de Leonardo ?

Publié le 22 décembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes au début du mois de janvier, Leonardo aura fort à faire pour tenter de renforcer l’effectif de Thomas Tuchel, d’autant que d’autres dossiers chauds sont à régler en interne. Mais selon vous, quelle doit être la grande priorité du PSG ?

Depuis le début de la saison, le PSG n’a pas échappé aux blessures, de quoi plomber les plans de Thomas Tuchel. Interrogé par le nul décroché à Lille (0-0), l’entraîneur allemand n’a pas fermé la porte à des renforts qui seraient les bienvenus, mais cela ne s’annonce difficile compte tenu de la crise du Covid-19 : « Si on peut recruter, on réfléchira avec le club à ce qui est possible ou pas. Mais vous savez bien que la situation globale dans le monde du football est particulière et pas facile. Ce n'est pas le moment de demander des choses. On doit réfléchir, analyser tout ça, voir ce qu'il est possible de faire et si ce n'est pas possible de recruter, on fera tout notre possible pour récupérer tout le monde. C'est comme ça . » Cela n’empêcherait pas Leonardo de travailler sur le mercato hivernal, puisque Christian Eriksen, Dele Alli, Papu Gomez ou encore Memphis Depay sont annoncés sur les tablettes parisiennes, mais d’autres dossiers chauds sont sur la table de l’Italo-brésilien.

Sur quoi doit se focaliser le PSG ?

En effet, Leonardo n’a pas que le recrutement hivernal en tête. Comme l’ont confié le directeur sportif du PSG et Nasser Al-Khelaïfi, les discussions sont en court pour la prolongation de Neymar et Kylian Mbappé, liés au club parisien jusqu’en juin 2022. De son côté, Angel Di Maria sera libre de s’engager où il le souhaite à partir du 1er janvier prochain en vue de la saison prochaine, son cas doit ainsi être réglé. Il pourrait également y avoir de grosses occasions à saisir sur le marché l’été prochain. Lionel Messi et David Alaba seront libres s’il ne prolonge pas d’ici là, tandis que Paul Pogba souhaite quitter Manchester United à un an de la fin de son bail, incitant le PSG à s’intéresser à leur cas dès maintenant. Néanmoins, il faudra peut-être renflouer les caisses au préalable, un autre sujet sensible au sein de l’écurie rouge et bleue…



Alors selon vous, quelle doit être la grande priorité de Leonardo ? À vos votes !